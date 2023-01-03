إندونيسيا توافق على خطة تنمية بـ3 ملايين دولار لحقل غاز بحري في بحر الصين

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وافقت إندونيسيا على أول خطة تنمية لحقل الغاز البحري المعروف بـ"تونة" الواقع في بحر الصين الجنوبي على الحدود مع فيتنام باستثمارات تقدر بإجمالي 3.07 مليار دولار حتى بدء الإنتاج.



وأوضح متحدث باسم الجهة المنظمة لأنشطة إنتاج النفط والغاز في إندونيسيا هيئة "اس.كيه.كيه ميجاس"، محمد كمال - حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" الاثنين- أنه من المتوقع أن يصل حقل الغاز البحري إلى ذروة الإنتاج عند 115 مليون قدم مكعب قياسي يوميا خلال عام 2027.



وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، دوي سوتيبو - في بيان إنه بصرف النظر عن الفوائد الاقتصادية - فإن تنمية المشروع من شأنه أن يؤكد الاستحقاقات البحرية الإندونيسية، مضيفا "سيكون هناك نشاط في المنطقة الحدودية التي تعد واحدة من النقاط الساخنة الجيوسياسية في العالم".



كما أشار إلى أن "البحرية الإندونيسية ستشارك أيضا في تأمين مشروع استخراج النفط والغاز بحيث يصبح اقتصاديا وسياسيا تأكيدا لسيادة إندونيسيا".



تجدر الإشارة إلى أن الصين تقول إن لديها سيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، مستندة في ذلك على خرائط تاريخية خاصة بها، فيما حكمت محكمة التحكيم الدولية في عام 2016 بعدم وجود أساس قانوني لذلك.