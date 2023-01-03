إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم ومحافظ كفر الشيخ يوجه برعايتهم طبيا

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد الطريق الدولي الساحلي، منذ قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى دبابة، نتج عنها إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي، منذ قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى دبابة، وذلك بالقرب من قرى الخريجين نتج عنها إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتنوعت الإصابات ما بين كسر بالعمود الفقري وكسر في الحوض وكسر في الضلوع واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ومن جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي ، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.

وتشهد محافظة كفر الشيخ حالة من الطقس السيئ حيث تعرضت المحافظة لسقوط أمطار غزيرة في العديد من محافظة كفر الشيخ، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مواطني المحافظة من شبورة مائية تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة كفر الشيخ لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، مشدداً على رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، محذرًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصًا على سلامتهم.

وطالب رؤساء المدن أيضًا بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي جرى تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.