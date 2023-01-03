إصابة 5 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق تلت منشأة السادات بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق تلت منشأة السادات بمركز الفشن، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى: "طارق . ج ظ م " 22 سنة، و"حمدي. ن . خ"24 سنة، و"حمدي. أ . ح" 24 سنة، و"حمدي . ج . أ" 23 سنة، وجميعهم يقيمون قرية صفط الخرسا بمركز الفشن، بالإضافة إلى " هاجر . ج . م" 17 سنة

. كان قد واصل بلال حبش، نائب محافظ بني سويف عقد الاجتماع الدوري بأعضاء المكتب التنفيذي للجمعيات الأهلية المشاركة في وثيقة العمل الأهلي ، لمناقشة استراتيجية تطوير أداء الجمعيات الأهلية المشاركة خلال الفترة المقبلة، لمواكبة التغيرات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة، وذلك في حضور أمل أحمد حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي العمل المدني بنطاق المحافظة