إصابة لص سقط في منور منزل أثناء محاولة سرقة في الغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب لص بإصابات متفرقة بعد أن اختل توازنه وسقط في منور أحد المنازل بشارع الحلو ثان طنطا بمحافظة الغربية أثناء محاولة السرقة، وتم نقله للمستشفي بسيارة إسعاف.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من سكان أحد العمارات بشارع الحلو بسماع استغاثة شخص سقط في منور المنزل.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن المصاب لص وتسلل للمنزل في محاولة للسرقة، واختل توازنه وسقط في المنور وأصيب بإصابات متفرقة، تم نقله للمستشفى تحت حراسة أمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية من ضبط متهمة لها معلومات جنائية وبحوزتها اسطوانتا هيروين و8 طرب حشيش بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام المتهمه "ي.ك" لها معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات واعداد اكمنة تم ضبط المتهمة وبحوزتها اسطوانتى هيروين و8 طرب حشيش بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

وكان قد أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة حميدة مركز السنطة بمحافظة الغربية بسبب خلافات بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الاجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية قد تلقت إشارة بنشوب مشاجرة بالشوم والاسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية عزبة حميدة التابعة لمركز السنطة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم السيطرة على الطرفين وتبين انها بين عائلتين"مصلحي"،" فاروق" بسبب خلافات سابقة بينهم، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة، تم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.