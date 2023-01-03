إزالة 20 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2000 متر مربع بناحية حاجر العضايمة والتعدى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، و تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق وفى نفس السياق قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، من إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع حجاج بلي بمنطقة حي وسط ، عبارة عن صب قواعد خرسانية بقطعة أرض بمسطح 30 م، وتم إيقاف الأعمال وردمها وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض.

كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار عبارة عن صب سملات بمنطقة نجع العرب بمسطح 190م، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة شمال عبارة عن صب سملات بعزبة مهيوب، بمسطح 120م، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، ومصادرة مواد ومعدات البناء.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أنه يتم تكثيف المتابعة على مدار اليوم لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها في المهد فورًا، لافتًا إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحدا نفسه تحت طائلة القانون، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.