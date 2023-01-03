أوكرانيا تعلن إسقاط نحو 500 مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر

وكالات

أعلن المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إيجنات الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني أسقط حوالي 500 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع منذ سبتمبر الماضي.



وأضاف إيجنات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا في هجومها المكثف خلال عطلة رأس السنة الجديدة وعددها 84 طائرة.

وكانت روسيا قد كثفت ضرباتها على عدة مدن أوكرانية قبيل رأس السنة وبعده مباشرة والتي استهدفت بحسب موسكو منشآت تصنيع طائرات مسيرة.

واستهدفت هذه الهجمات خصوصاً العاصمة كييف وسبع مناطق أوكرانية أخرى، بحسب آخر حصيلة للسلطات المحلية والإقليمية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، مقتل 63 من جنودها، إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة في ماكيفكا بمنطقة دونيتسك في جنوب شرقي أوكرانيا.