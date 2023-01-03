اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 108 آلاف جندي

الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:00 م
أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 108 آلاف جندي الجيش الروسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 108 آلاف و190 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 750 جنديا قتلوا أمس فقط.
 
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3036 دبابة و6100 من المركبات المدرعة و2033 من النظم المدفعية و424 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و214 من أنظمة الدفاع الجوي و283 طائرة و270 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1839 طائرة بدون طيار و4 آلاف و735 من المركبات وخزانات وقود.
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
 
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة