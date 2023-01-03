ألمانيا: نواصل الاتصالات بالقيادة الروسية حول أوكرانيا

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صرحت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الألماني، كريستيان هوفمان، في مؤتمر صحفي أن ألمانيا تواصل اتصالاتها بالقيادة الروسية.

وقالت هوفمان، الاثنين: "أستطيع أن أقول إن الوضع فى أوكرانيا لا يعتمد بالإطلاق على عدم وجود اتصالات مع روسيا".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، في 17 ديسمبرالماضي، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تستمر حتى تحصل أوكرانيا على فرصة للسلام.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه رؤية روسيا تسحب القوات من أوكرانيا في عام 2023 لتهيئة الظروف لاتفاق، قال شولتس إنه لا يمكنه إعطاء مثل هذا التقدير.

وأضاف: "لا أستطيع معرفة متى سنصل إلى هذه النقطة. من المهم ألا نسمح بقطع خيط المحادثة على الرغم من الخلافات الكبيرة. إذا لم نتحدث، فسيكون من غير المرجح أن تنهي روسيا الحرب".