ألمانيا تستقبل أول شحنة من الغاز المسال من الولايات المتحدة

كتب أحمد علوى

وصلت، اليوم الثلاثاء، أول شحنة منتظمة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا؛ في إطار جهد واسع النطاق لمساعدة الدولة الأوروبية على استبدال إمدادات الطاقة التي تلقتها سابقا من روسيا.



وأفادت وكالة أنباء أسوشيتيد برس بأن الناقلة "ماريا إنرجي" وصلت إلى ميناء "فيلهلمسهافن" على بحر الشمال، حيث سيتم تحويل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى غاز في محطة عائمة خاصة افتتحها الشهر الماضي المستشار الألماني أولاف شولتز.



وسارعت ألمانيا لإيجاد بديل لإمدادات الغاز الروسي بعد العملية الروسية في أوكرانيا، وتعد المنشأة في "فيلهلمسهافن" واحدة من العديد من هذه المحطات التي يتم تأسيسها للمساعدة في تجنب نقص إمدادات الطاقة.

كما أعادت ألمانيا مؤقتا تنشيط محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم وأطالت عمر آخر ثلاث محطات للطاقة النووية حتى منتصف أبريل المقبل.



وقال نشطاء حماية البيئة: إنهم خططوا للاحتجاج على وصول الناقلة "ماريا إنرجي"، بحجة أنه لا ينبغي لألمانيا أن تستورد الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الذي يتم الحصول عليه من خلال تقنية التكسير.