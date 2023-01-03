أطباء مستشفى برج العرب المركزى ينجحون فى استئصال ورم بالمخ لسيدة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نجح أطباء مستشفى برج العرب المركزى، التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، فى إجراء جراحة معقدة لمريضة تبلغ من العمر 42 سنة، تعاني من ورم في المخ .

وأعلن الدكتور وليد مختار مدير مستشفى برج العرب المركزى عن نجاح عملية اسئصال ورم بالمخ أجريت لمريضة تبلغ من الغمر 42 سنة.

وأضاف الدكتور وليد مختار، أن تلك العملية تعد الأولى من نوعها التى تجرى في مستشفي برج العرب، مشيرا أن إجراء هذا النوع من الجراحات يقتصر على المستشفيات الجامعية وأمانة المراكز المتخصصة، ولا يتم إجراؤه حاليا بأى مستشفى تابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وأكد "مختار" أن المريضة خرجت من العمليات إلى العناية المركزة بالمستشفى مفصولة عن جهاز التنفس الصناعى وحالتها جيدة تحت المتابعة من أطباء المستشفى

أجرى العملية الدكتور محمد مصطفي عجمي" مدرس جراحة المخ والأعصاب والدكتور أحمد الرحماني" أخصائى جراحة المخ والأعصاب، وقام بتخدير الحالة الدكتور رضا عبد القوي" أخصائي التخدير والأطباء المقيمين دكتورة نورهان مشالي" والدكتور أحمد عادل .

يذكر أن أطباء مستشفى برج العرب المركزى التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، نجحوا الشهر الماضي فى إجراء جراحة معقدة لمريضة تبلغ من العمر 37 سنة، تعاني من تأخر في الحمل لمدة 5 سنوات تطور لحدوث نزيف عدة مرات.

وقال الدكتوروليد مختار مدير مستشفى برج العرب المركزى إن أطباء المستشفى أجروا الأشعات اللازمة واكتشفوا وجود ورم كبير الحجم داخل جدار الرحم، وبناء عليه تم تجهيز المريضة وإجراء العملية بنجاح كما تم الحفاظ على الرحم وعدم استئصاله ، مؤكدا أن المريضة بحالة مستقرة تحت المتابعة من أطباء المستشفى.

أجرى العملية الدكتور "إسلام أبو سعدة" أخصائي النساء والتوليد ، كما قام بتخدير الحالة الدكتور "رضا الشريف" أخصائى التخدير.