أسعار النفط تسجل 85.94 دولار لبرنت و80.36 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 85.94 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.36 دولار، حيث استقرت الأسعار اليوم على ارتفاع وذلك بعد تراجعها من أعلى مستويات لها خلال شهر.

وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الثلاثاء، أن مجموع الإيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لعام 2022 الماضي بلغت أكثر من (115) مليار دولار.

وقال عبد الغني في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" "إن الكميات المصدرة للنفط الخام بلغت أكثر من مليار و(209) ملايين برميل، وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة (3) ملايين و(320) ألف برميل باليوم".

وأشار إلى أن عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات.

وأعلنت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية، إنهاء كافة واردات الغاز الطبيعى المسال من روسيا، وقالت الخارجية البريطانية - عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "أنهت المملكة المتحدة اليوم جميع واردات الغاز الطبيعى الروسي المسال"، مضيفة "نحن نقطع عن بوتين تمويله للحرب غير الشرعية".

وأكد البيان أن المملكة المتحدة تدعم جميع البلدان في أنحاء العالم لتقليل اعتمادهم على روسيا.

ويشار إلى أن واردات المملكة المتحدة من مصادر الطاقة الروسية تراجعت خلال شهر يونيو 2022 إلى الصفر لأول مرة على الإطلاق، إذ تسير لندن على خطوات ثابتة تهدف لمنع استيراد الغاز الطبيعى والنفط من موسكو إلى أن اتخذت القرار بشكل نهائى .

جدير بالذكر أن روسيا كانت من أكبر موردى النفط المكرر للمملكة المتحدة قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، حيث مثلت نحو 24.1% من إجمالي واردات بريطانيا، كما كانت تستورد الأخيرة نحو 5.9% من النفط الخام من روسيا، ونحو 4.9% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.. وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانيا وكجزء من العقوبات المعلنة ضد موسكو، دفعت لندن المستوردين للبحث عن بدائل لكافة مصادر الطاقة الروسية بما فيها النفط والغاز والفحم.