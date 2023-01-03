أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023.. وعيار 21 بـ1670 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا عقب هبوط أمس بحوالي 10 جنيهات وذلك مع انخفاض محدود في الطلب على الذهب بالأسواق آلان، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1670 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 1430 جنيها.



عيار 21 سجل 1670 جنيها.



عيار 24 سجل 1909 جنيهات.



الجنيه الذهب 13360 جنيها.

وأكد هشام الليثى محلل أسواق الذهب والمعادن لدى Sam Precious Metals، أن سوق الذهب العالمي خلال 2023 مرتبط بصورة مباشرة باتجاهات البنوك المركزية نحو الفائدة سواء بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة أو إبطاء وتيرة صعود الفائدة وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على سعر أونصة الذهب التي تسجل مستويات تقترب من 1827 دولار قبل إغلاق الأسواق بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

وأوضح هشام الليثى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن أقرب نقطة مقاومة للذهب عند 1830 دولار للأونصة عالمياً وفي حالة تجاوز هذه النقطة فإن الذهب سيستهدف نقطة 1870 دولار، مشيرا إلي أن تصريحات كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، والتي قالت فيها إن عام 2023 سيكون أكثر صعوبة من عام 2022، وأن الجميع سيشعر بالركود في الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2023 تدعم الذهب في الربع الأول من العام الجديد وسيكون فوق مستويات 1830 دولار.

وأوضح محلل أسواق الذهب، أن توقعات تباطؤ الاقتصاد الصيني هذا العام بسبب عودة الإغلاق لبعض المناطق نتيجة تفشي فيروس كورونا سيكون آثاره مباشرة على الذهب والذي يكسب مزيد من الثقة لدى المستثمرين، لأن المعدن الثمين هو الرابح الأكبر من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال "الليثي"، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتعزيز الدولار قد يضغطان على الذهب لبعض الوقت هذا العام ، لكن بوتيرة أقل من المتوقع وسط موجات التضخم المرتفعة والتي تستمر حتى النصف الثاني من 2023 وهذا ما يعطي مزيد من الدعم للذهب في الربع الأول من 2023

واختتم هشام الليثي، أن الذهب يترقب هذا الأسبوع الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غداً الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تقرير التغير في وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي وفي حالة أن جاءت الوظائف إيجابية فان الذهب قد يشهد بعض الانخفاض، وفي حالة ضعف التوظيف فإن الذهب قد يتلقى مزيد من الدعم وحدوث ارتفاع فيه ليستهدف 1850 دولار على المدى المتوسط.