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أكرم القصاص
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أخلاقنا الجميلة.. 4 خطوات لتدريب طفلك على حب الخير ومساعدة الغير.. إنفوجراف

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:31 م
أخلاقنا الجميلة.. 4 خطوات لتدريب طفلك على حب الخير ومساعدة الغير.. إنفوجراف أخلاقنا الجميلة

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يركز الأباء على تعليم الأطفال وتربيتهم بشكل لائق، ولكن مع مشاغل الحياة قد ينسى الأبناء دعم فعل الخير لدى أبنائهم، فعل الخير أمر هام في تربية الأبناء، خاصة وهم صغار، فهذا الفعل يجعلهم ينشئون فى حالة من التراحم ومراعاة المحتاج والأقدام على ممارسة الخير حتى عندما يكبرون.

 

اخلاقنا الجميلة
اخلاقنا الجميلة
 
تشجيع الطفل على دعم الآخرين وأن يُخطط لكيفية مساعدة أحد المحتاجين
 
تنمية التعاطف والرأفة لدى الطفل بتحفيزه على أن يضع نفسه مكان المحتاج ليشعر به
 
حث الأبناء على التطوع ولو فى أنشطة بسيطة بالمدرسة أو النادى مثل زيارات المستشفيات أو دُور الأيتام والمسنين
 
معاملتك لطفلك باحترام وتقدير تجعله يحترم الغير ويُقدم على فعل الخير بأريحية وهدوء وحب

اخلاقنا الجميلة

مساعدة المحتاج

فعل الخير

التبرع

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أخلاقنا الجميلة



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