أحلى فسحة بمصر.. الرئيس السيسى يوجه بتطوير حديقة الحيوان بمعايير عالمية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يُضاهى نظيراتها عالميا، وفى هذا الإنفوجراف نستعرض بأبرز توجيهات الرئيس بشأن تطوير الحديقة.



تطوير حديقة الحيوان

عقد الرئيس السيسى اجتماعا لمتابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

وجّه الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير الحديقة على نحو يُضاهى نظيراتها عالميا

الهدف تعزيز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان بالعالم

إعادة تقديمها بمعايير بيئية عالمية كمُتنفس للزائرين من كل أنحاء الجمهورية