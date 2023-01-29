اليوم السابع
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8 % ارتفاعاً بصادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق لتسجل 1.06مليار دولار خلال 2022

الأحد، 29 يناير 2023 10:44 ص
8 % ارتفاعاً بصادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق لتسجل 1.06مليار دولار خلال 2022 المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن إجمالى صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق  في عام 2022 سجلت 1.063 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت 987.8 مليون دولار. 
 
وكشف المجلس التصديري في تقرير له، أن صادرات قطاع التغليف في عام 2022 سجلت 624.75 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت 601.63 مليون دولار، وبلغت صادرات قطاع الكرتون المضلع  46.81 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت 43.15 مليون دولار.
 
وأشار تقرير المجلس إلي أن صادرات قطاع الكرتون المطوي  بلغت 30.15 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 126% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 13.35مليون دولار ، كما بلغت صادرات قطاع الشنط الورقية  3.53 مليون دولار في عام 2022 وهو نفس رقم صادرات العام الماضي.
 
وأوضح المجلس التصديري للطباعة والتغليف ، أن صادرات قطاع التغليف المرن حققت 348 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع  قدرها 3% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 358.68 مليون دولار، في حين أن صادرات قطاع التغليف من اللدائن سجلت 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.
 
وحققت صادرات قطاع الشنط النسيجية إجمالي صادرات 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.
 
أما عن صادرات قطاع الورق في عام 2022 حوالي 409.36 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت آنذاك 352.34 مليون دولار. ويشمل هذا القطاع مجموعة كبيرة من القطاعات الفرعية لكن اهمها ، ورق الطباعة  وبلغت صادراته الي 15.90 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 92% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 8.49 مليون دولار، ورق الكرافت بند جمركي وصلت إجمالي صادراته الي 6 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع  قدرها 29% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.
 
أما ورق الفلوتنج وصلت إجمالي صادراته الي 1.7 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع  قدرها 43% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 3.6 مليون دولار، في حين حققت صادرات ورق التيست لاينر  38.5 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع  قدرها 5% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 40.35 مليون دولار، وسجل ورق الدوبلكس  21.3 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع  قدرها 7% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 22.8مليون دولار.
 
وبلغت صادرات ورق المناديل  70.6 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 68.5مليون دولار، وحققت صادرات ورق المناديل الجامبو رول  131.5 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 63% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 80.7 مليون دولار، وأخيراً وصل إجمالي صادرات قطاع طباعة الكتاب في عام 2022 حوالي 11.76 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 2% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت آنذاك 11.58 مليون دولار.

صادرات الطباعة

الطباعة والتغليف

المجلس التصديري للطباعة

المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق



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