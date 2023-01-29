8 % ارتفاعاً بصادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق لتسجل 1.06مليار دولار خلال 2022

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف ، أن إجمالى صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق في عام 2022 سجلت 1.063 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت 987.8 مليون دولار.

وكشف المجلس التصديري في تقرير له، أن صادرات قطاع التغليف في عام 2022 سجلت 624.75 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت 601.63 مليون دولار، وبلغت صادرات قطاع الكرتون المضلع 46.81 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت 43.15 مليون دولار.

وأشار تقرير المجلس إلي أن صادرات قطاع الكرتون المطوي بلغت 30.15 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 126% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 13.35مليون دولار ، كما بلغت صادرات قطاع الشنط الورقية 3.53 مليون دولار في عام 2022 وهو نفس رقم صادرات العام الماضي.

وأوضح المجلس التصديري للطباعة والتغليف ، أن صادرات قطاع التغليف المرن حققت 348 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 3% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 358.68 مليون دولار، في حين أن صادرات قطاع التغليف من اللدائن سجلت 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.

وحققت صادرات قطاع الشنط النسيجية إجمالي صادرات 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.

أما عن صادرات قطاع الورق في عام 2022 حوالي 409.36 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت آنذاك 352.34 مليون دولار. ويشمل هذا القطاع مجموعة كبيرة من القطاعات الفرعية لكن اهمها ، ورق الطباعة وبلغت صادراته الي 15.90 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 92% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 8.49 مليون دولار، ورق الكرافت بند جمركي وصلت إجمالي صادراته الي 6 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 29% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.

أما ورق الفلوتنج وصلت إجمالي صادراته الي 1.7 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 43% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 3.6 مليون دولار، في حين حققت صادرات ورق التيست لاينر 38.5 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 5% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 40.35 مليون دولار، وسجل ورق الدوبلكس 21.3 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 7% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 22.8مليون دولار.

وبلغت صادرات ورق المناديل 70.6 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 68.5مليون دولار، وحققت صادرات ورق المناديل الجامبو رول 131.5 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 63% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 80.7 مليون دولار، وأخيراً وصل إجمالي صادرات قطاع طباعة الكتاب في عام 2022 حوالي 11.76 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 2% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت آنذاك 11.58 مليون دولار.