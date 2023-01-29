7 فحوصات صحية يجب على النساء إجراؤها بانتظام لتشخيص الحالات الصحية

كتبت إيناس البنا

الفحوصات ضرورية في الكشف عن أي حالات موجودة مسبقًا أو عوامل خطر جديدة قبل أن تصبح شيئًا أكثر خطورة، تهمل المرأة صحتها مما يجعلها عرضة لمشاكل صحية.

تحتوي هذه المقالة وفقًا لموقع "onlymyhealth" على 7 فحوصات يجب القيام بها للنساء والتي يمكن أن تنقذ حياتك، من خلال التصرف بشكل استباقي وإجراء الفحص بانتظام، يمكنك اكتشاف المشكلات مبكرًا قبل أن تتحول إلى شيء أكثر خطورة، تحدث إلى طبيبك يمكنه إجراء هذه الاختبارات على أساس منتظم.

الفحوصات البدنية السنوية للنساء

جسمك السنوي هو جزء حيوي من الحفاظ على صحة جيدة. يساعد الفحص البدني ، جزئيًا ، الطبيب في فحص أي مخاطر أو مشكلات صحية قد تكون في خطر، سيقوم الطبيب بإجراء فحص للثدي وفحص الحوض وفحص الدم العام لفحص أي علامات حمراء.

يعد الفحص البدني السنوي أحد الاختبارات الصحية المهمة للنساء والتي ستساعد طبيبك على اكتشاف أي حالات موجودة مسبقًا قد تكون لديك والتي قد لا تكون على دراية بها.

مسحة عنق الرحم

فحص عنق الرحم (اختبار فيروس الورم الحليمي البشري) هو فحص وقائي يكتشف العلامات المحتملة لسرطان عنق الرحم والآفات، الاختبار سهل وسريع وغير مؤلم، أثناء الاختبار، سيجمع طبيبك بعض الخلايا من عنق الرحم باستخدام مسحة.

يجب إجراء الفحوصات الصحية للنساء بانتظام

يوصى بإجراء الاختبار للنساء اللواتي يبلغن من العمر 21 عامًا فما فوق. إذا كان لديك مسحة عنق الرحم طبيعية، فهذا يعني أن خلايا عنق الرحم لديك سليمة وخالية من الآفات محتملة التسرطن وغيرها من الحالات غير الطبيعية. ومع ذلك، إذا كان لديك مسحة عنق الرحم غير الطبيعية، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم .

فحص ضغط الدم

ضغط الدم هو فحص سهل آخر يمكن أن يقوم به الطبيب أو حتى في المنزل. الهدف هو خفض ضغط الدم إلى أقل من 120/80، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم ، فإن قلبك يعمل بجهد أكبر مما ينبغي.

يزيد ارتفاع ضغط الدم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى. يعد ارتفاع ضغط الدم أيضًا علامة على احتمال تعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والإصابة بمقدمات الارتعاج أثناء الحمل.

تنظير القولون

تنظير القولون هو إجراء يستخدم للكشف عن سرطان القولون، سيقوم الطبيب بإدخال أنبوب طويل ومرن يسمى منظار القولون في المستقيم لعرض الأمعاء الغليظة. أثناء الإجراء، يتم أخذ عينات لفحص أي علامات للسرطان، ترتفع معدلات الإصابة بسرطان القولون لدى النساء بمعدل أسرع من الرجال.

الماموجرام

توصي جمعية السرطان الأمريكية بأن تبدأ النساء في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية بانتظام في سن الأربعين، التصوير الشعاعي للثدي هو اختبار فحص يستخدم للكشف عن سرطان الثدي لدى النساء، أثناء الاختبار ، سيضع الفني ضمادة خاصة على كل ثدي ويلتقط صورة لكل ثدي. تستخدم الصور للبحث عن التغييرات التي يمكن أن تكون سرطانية.

اختبار كثافة العظام

يستخدم هذا الاختبار للكشف عن هشاشة العظام. هشاشة العظام مرض يجعل عظامك أكثر هشاشة ويسهل كسرها، تشمل عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام زيادة الوزن، أو وجود تاريخ عائلي لهشاشة العظام ، أو انقطاع الطمث.

تحليل البول

اختبارات تحليل البول للدم والبكتيريا وعلامات العدوى في البول، أثناء تحليل البول ، سيجمع طبيبك كمية صغيرة من بولك بكوب وقطارة صغيرة. غالبًا ما يتم إجراء تحليل البول كجزء من الفحص البدني الكامل عندما يشتبه طبيبك في وجود عدوى أو حالة أخرى، يستخدم تحليل البول للكشف عن الأمراض والحالات التي تؤثر على الكلى والحالب والمسالك البولية.