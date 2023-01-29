3 قتلى وأكثر من 440 جريحا في زلزال ضرب مدينة خوي شمال غرب إيران

قتل 3 أشخاص وأصيب 447 آخرين إثر زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب مدينة خوي وتوابعها في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب إيران

الزلزال الذي جاء على عمق ٧ كيلومترات، تسبب بأضرار في البيوت والمباني السكنية والعامة لا سيما في ضواحي المدينة والمناطق القروية.

وكان مدير عام إدارة الأزمة في محافظة آذربيجان الغربية أمير عباس جعفري قال إن جميع المستشفيات في مدن المحافظة جاهزة، بما في ذلك أورمية وسلماس وجايباره.

واضاف: أن مستشفيات محافظات أذربيجان الشرقية وأردبيل وزنجان جاهزة ايضا للاستخدام إذا لزم الأمر.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم إرسال فرق التقييم، وفرق الخدمة على الفور لتقدم الإغاثة اللازمة.

وقال جعفري إن الأمطار بدأت تهطل "ونطلب من المواطنين أن يحافظوا على هدوئهم".

وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أعلن أن الزلزال وقع في الساعة التاسعة و 44 دقيقة مساء السبت بالتوقيت المحلي (السادسة و 14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش) في عمق 7 كم من سطح الارض.