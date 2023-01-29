100 عام من العلاقات التاريخية.. واشنطن تحتفى بالتعاون والصداقة مع مصر

تحتفل الولايات المتحدة ومصر بأكثر من قرن من التعاون الدبلوماسي والصداقة، وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان: تقف الولايات المتحدة مع مصر والشعب المصري لتعزيز الأمن الإقليمي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز الشراكة، ودعم المصريين في سعيهم لمستقبل مزدهر للجميع

ونشرت الخارجية الأمريكية تقريرا عن ملامح العلاقات الثنائية مع مصر



100 عام من العلاقات التاريخية بين مصر وامريكا (1)

احتفل التقرير بأكثر من 100 عام على علاقات البلدين التى بدأت 1922

أكد التقرير استمرار دعم الولايات المتحدة لمصر وشعبها لتعزيز الأمن الإقليمى

علامات مهمة فى مسيرة التعاون:

العمل المشترك على تهدئة النزاعات الإقليمية وتعزيز السلام المستدام



100 عام من العلاقات التاريخية بين مصر وامريكا (2)

دعم وساطة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات ليبيا واستعادة المسار السياسى بالسودان

الاشتراك فى التزام حل الدولتين كسبيل وحيد لحل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلى

تعاون الولايات المتحدة مع مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لقرار بشأن سد النهضة

تعزيز التعاون بتوسيع التجارة واستثمارات القطاع الخاص ومجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ

ترحيب أمريكى باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى ديسمبر الماضى لتحقيق استقرار اقتصادى

التزمت أمريكا ومصر بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون فى القضايا الاقتصادية والتجارية

أكثر من 20 ألف مصرى شاركوا فى برامج التبادل الحكومية الأمريكية



100 عام من العلاقات التاريخية بين مصر وامريكا (3)

يسافر 450 مصريا للولايات المتحدة فى برامج التبادل المهنى والأكاديمى سنويا

دعم أمريكى لمصر من خلال رئاستها لقمة cop27 لتسريع معالجة أزمة المناخ

تقدم أمريكا 10 ملايين دولار لدعم إطلاق مركز القاهرة للتعلم والتميز فى التكيف والمرونة

إعلان أمريكا وألمانيا تخصيص أكثر من 250 مليون دولار لتسريع وتيرة انتقال الطاقة فى مصر

أكدت واشنطن أن مصر شريك مهما فى مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وتعزيز أمن الإقليم