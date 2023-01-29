يديعوت أحرونوت: شرطة إسرائيل تحقق فى جريمة كراهية محتملة إثر حرق منزل فلسطينى

وأفادت الصحيفة، في نبأ عاجل بثته عبر موقعها الإلكتروني، أنه وفقًا لتقارير فلسطينية، وصل مستوطنون إلى القرية وأشعلوا النار في منزل وموقف سيارة قريب، ثم فروا من المكان.

وأظهرت لقطات التقطتها كاميرات الأمن في المنطقة ثلاثة رجال ملثمين يتسلقون سياجا إلى المنزل ويضرمون النيران فيه.. وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن الإسرائيلية اتخذت إجراءات وقائية في محاولات لوقف أي جرائم كراهية ضد الفلسطينيين كأعمال انتقامية، خاصة عقب الهجوم الذي أُتهم فيه الشاب الفلسطيني خيري علقم يوم أمس الأول في القدس، مع وضع القوات في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تحريض محتمل يؤدي إلى مزيد من الهجمات الإرهابية .