وكيل "صحة الإسماعيلية" يتفقد دار إيواء أطفال مدينة المستقبل.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية ، اليوم الأحد، يرافقه فريق إشراف المديرية، دار إيواء الأطفال الأيتام بمدينة المستقبل، وذلك للاطمئنان ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم من الإقامة والإعاشة ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، وتوافر احتياجات الأطفال من الألبان والأغذية وكافة المستلزمات.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الأطفال المقيمين في الدار والبالغ عددهم 14 طفلا، مؤكداً على حسن معاملة الأطفال، وحقهم في الرعاية والاهتمام، لافتا أن مستقبل الأطفال مسئولية الجميع، والحرص على رسم البسمة على شفاه الأطفال الأيتام، وظهور مكان إقامة الأطفال في أبهى صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالبهم وتوفير كافة سبل الراحة، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الأطفال النزلاء وتحسين معيشتهم.

كما تفقد الدكتور علي حطب، أقسام دار إيواء أطفال مدينة المستقبل المختلفة وتابع الأنشطة المقدمة فيها وغرف إقامة الأطفال، واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال الأيتام، من خلال الخدمات المقدمة لهم، ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي يتم توفيرها من العاملين بالدار للأطفال وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق.

وأشاد الدكتور علي حطب، بالجهد المبذول من جميع العاملين وإدارة دار رعاية الأطفال بمدينة المستقبل ومستوى النظافة والرعاية الصحية بها، ووجًه بدعم الدار بكافة الإمكانيات، وتوفير أى احتياجات مطلوبة لتقديم أفضل خدمة ممكنة واستمرار هذا المستوى من العناية والرعاية لجميع الأطفال، مؤكداً أن مديرية الصحة بالإسماعيلية لا تدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال حتى يصلوا إلى بر الأمان.