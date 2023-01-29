وقال جيتس - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في رده على سؤال حول ما إذا كان سينصح الرئيس الأمريكي جو بايدن بفعل أي شيء مختلف: "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي كنت سأقوله هو أن الكثير من هذا كان من الممكن القيام به في وقت أقرب".



وأضاف: "كما تعلمون، يتحدثون عن احتمال مرور ستة أشهر أو عام أو أكثر قبل وصول دبابات أبرامز إلى هناك، أعتقد أن الشيء الرئيسي في قرار إرسال دبابات إبرامز أنه أطلق العنان للألمان في إرسال دباباتهم من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا".



وكان الرئيس بايدن أعلن يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة سترسل 31 دبابة من طراز إبرامز إلى أوكرانيا، وجاء هذا الإعلان بعد عدة ساعات من التزام ألمانيا بإرسال دباباتها من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا ودفعت كييف حلفاءها لإرسال دبابات قتالية ثقيلة خلال الأشهر القليلة الماضية.



وقال جيتس، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2006 و2011 في عهد الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وأوباما، اليوم /الأحد/ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن "مصيره" هو إعادة إنشاء الإمبراطورية الروسية.



وأضاف: "بدون أوكرانيا، لا يمكن أن تكون هناك إمبراطورية روسية، لذلك فهو مهووس باستعادة أوكرانيا، سوف يعلق هناك.. إنه يعتقد أن الوقت في صفه، وأن الدعم في الولايات المتحدة، والدعم في أوروبا وما إلى ذلك سوف يتلاشى، وهو يفعل ما كانت تفعله الجيوش الروسية دائمًا، وهو إرسال أعداد كبيرة من المجندين ذوي التدريب السيئ نسبيًا والمجهزين بشكل سيئ نسبيًا إلى الخطوط الأمامية وفي الاعتقاد بأن الجماهير سوف تتغلب".