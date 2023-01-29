اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 يناير 2023 08:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: ننسيق مع المؤسسات الصحفية القومية للاستفادة من إمكانياتها

الأحد، 29 يناير 2023 08:00 م
وزير التعليم: ننسيق مع المؤسسات الصحفية القومية للاستفادة من إمكانياتها وزير التعليم ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بديوان عام الوزارة، بالمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات الصحفية القومية. 
 
وأكد الدكتور رضا حجازي أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق بين كافة الجهات في الدولة لتحقيق الإستفادة القصوي من الإمكانيات المتاحة لديها، مشيرًا إلى امتلاك المؤسسات الصحفية القومية إمكانيات كبيرة في العديد من المجالات في مقدمتها الطباعة والنشر مما يؤكد قدرتها علي المساهمة بدور كبير في تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم. 
 
وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اللقاء يأتي في إطار عمق العلاقات التي تربط وزارة التربية والتعليم بالهيئة الوطنية للصحافة، مشيرًا إلي أن الكل يسعي لتحقيق الصالح العام للدولة المصرية والإستفادة الكبيرة من كافة الإمكانيات.
 

التربية والتعليم

المؤسسات الصحفية القومية

امكانيات المؤسسات الصحفية القومية

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة