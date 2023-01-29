وزيرة الثقافة: تسهيلات وتخفيض على رسوم المشاركة لدور النشر بمعرض الكتاب

كتب محمد عبد المجيد

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، مؤكدة أن هذا المعرض شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، والناشرين، ودور النشر الصغيرة.

وقالت الكيلاني، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن معرض القاهرة للكتاب يحظى بمكانة كبيرة بين معارض الكتاب حول العالم، وشعاره هذا العام (على اسم مصر) يُعبر عن الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأحد، في حلقة خاصة من داخل معرض القاهرة الدولي الكتاب، على هامش الدورة 54 للمعرض، أن السبب في هذا الإقبال الكبير على معرض الكتاب؛ هو إتاحة المشاركة الكبيرة للناشرين؛ من خلال التيسير على صغار الناشرين ودور النشر ذات الإمكانيات البسيطة؛ وذلك من جميع الدول المُشاركة؛ وليس المصريين منهم فقط.

وأوضحت نيفين الكيلاني، أن هذه الخطوة أتت بنتيجة إيجابية كبيرة؛ وساهمت في مشاركة الكثير من دور النشر الصغيرة في دورة معرض القاهرة للكتاب؛ إلى جانب تقديم نسبة تخفيض على رسوم المشاركة وإيجار الأجنحة بالمعرض؛ مراعاة للحالة الاقتصادية.

وأكدت الكيلاني، أن هذا الأمر شجّع دور النشر الصغيرة على المشاركة في المعرض، لافتة إلى أن يوم أمس شهد حضور 230 ألف زائر؛ والعدد في تزايد بشكل يومي، مؤكدة أن هذه الزيارات أكدت أنه لا غنى عن الكتب الورقية.

ولفتت وزيرة الثقافة، إلى أن الإقبال على معرض الكتاب أعطى دلائل على استمرار صناعة النشر؛ وإن كانت في حاجة لبعض الدعم، لافتة إلى أن وزارة الثقافة بها عدة هيئات نشر تُمثل أذرعًا للدولة، وهي منتشرة في ربوع مصر؛ لذا فإن هيئة وزارة الثقافة كان لها دورًا في دعم طباعة الكتب الهادفة للشباب.