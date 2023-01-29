نصائح للنساء المصابات بالربو للتمتع بصحة جيدة خلال فترة الحمل

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما تتساءل النساء الحوامل المصابات بالربو عما إذا كانت أدويتهن ستؤذي الجنين أو إذا كان الحمل سيزيد من حالتهن سوءًا، حيث يمكن أن تحدث مضاعفات الربو والحمل، لكن يمكن أن تتمتع النساء المصابات بالربو بحمل سلس وإنجاب طفل سليم، عليكِ فقط إدارة أعراض الربو أثناء الحمل، وهو ما نتعرف عليه في هذا التقرير، بحسب موقع "Health".

والربو مرض مزمن يمكن أن يصيب أي شخص بسبب التهاب وضيق العضلات حول الممرات الهوائية الدقيقة، تصبح المسالك الهوائية في الرئتين متضيقة لهذا السبب يصبح جهاز الاستنشاق صديقًا للأشخاص المصابين بالربو.

السعال وضيق الصدر وضيق التنفس والصفير هي بعض أعراض الربو التي يجب ألا تتجاهلينها.

الربو والحمل تختلف مسببات الربو، ولكنها قد تشمل الأمراض الفيروسية (نزلات البرد) والغبار والدخان والأبخرة والتغيرات في الطقس وحبوب لقاح العشب والأشجار وشعر الحيوانات والريش والصابون القاسي والرائحة.

هل يمكن أن يسبب الحمل الربو؟ لا توجد بيانات تشير إلى أن الحمل قد يسبب الربو. من ناحية أخرى ، قد يؤدي الحمل إلى تفاقم أعراض الربو. الربو والتخطيط للطفل التخطيط مع طبيبك قد يساعد في إدارة الربو وتقليل المخاطر المرتبطة بالحمل لذا ، حددى موعدًا لزيارة ما قبل الحمل قبل أن تقررى إنجاب طفل. ستتمحور هذه الجلسة حول مناقشة صحتك العامة وأي مشكلات طبية محتملة قد تواجهها.

تضع العديد من النساء المصابات بالربو خطة لعب لكيفية رغبتهن في معالجة مشكلاتهن الطبية، بما في ذلك الربو ، طوال فترة الحمل.



مع طبيبك، يمكنك التأكد من السيطرة على الربو الخاص بك وأنك تتناول أكثر العلاجات أمانًا لك ولطفلك الذي لم يولد بعد.

كيف يؤدي الحمل إلى تفاقم الربو؟ من الطبيعي أن تشعر المرأة الحامل بالقلق بشأن الكيفية التي سيتغير بها الربو خلال فترة الحمل. كما أنهم يتساءلون عما إذا كانت أدوية الربو التي يتناولونها ستضر بالجنين.



معظم النساء قد يتنفسن بشكل مريح ، ويحملن حملًا طبيعيًا، وينجبن طفلًا سليمًا بمساعدة أدوية الربو. بشكل عام ، فإن استخدام أدوية الربو ينطوي على مخاطر أقل بكثير من الإصابة بالربو الذي يصعب التحكم فيه.

من أكثر الأمور التي تثير القلق استخدام جهاز الاستنشاق للتحكم في الربو معظم أدوية الاستنشاق آمنة أثناء الحمل. نادرًا ما يتم امتصاص الدواء الذي تتنفسه في مجرى الدم.

هل يمكن أن يؤثر الربو على الجنين أثناء الحمل؟

حتى أن بعض النساء قلقات بشأن تأثير الربو على الجنين. نوبات الربو أثناء الحمل قد تخفض مستويات الأكسجين في الدم ، مما يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى الجنين النامي. نتيجة لذلك ، من المرجح أن يولد الطفل مبكرًا وينخفض وزنه عند الولادة ويتطور ببطء.

تعاني النساء المصابات بالربو أيضًا من زيادة طفيفة في خطر الإصابة بمقدمات تسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم والولادة القيصرية مقارنة بالنساء غير المصابات بالربو.

الأطفال الذين يصلون قبل الأوان أو أصغر من اللازم هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية حديثي الولادة (الأطفال الخدج).

نصائح للنساء المصابات بالربو للحصول على حمل سلس

إن الإصابة بالربو ليست مبررًا أبدًا لعدم الحمل ضعي خطة مع طبيبك لأدوية الربو خلال فترة الحمل ضعي في اعتبارك أنه من الضروري السيطرة على الربو أثناء الحمل لا تبدأ أبدًا أو تتوقف عن تناول الدواء دون التحدث مع طبيبك.

كذلك ، فإن الحرص على إدارة محفز الربو حول بيئتك أثناء الحمل سيضمن لك تجربة حمل سلسة.

لفعل هذا

• تجنبى الالتفاف حول مسببات الحساسية المعروفة بتسببها في تفاقم أعراض الربو ، بما في ذلك وبر الحيوانات الأليفة (من الشعر أو الفراء أو الريش) والغبار المنزلي والمهيجات العامة مثل دخان السجائر والعطور القوية والتلوث.

• إذا كنتِ حساسة لعث الغبار بالمنزل ، قومى بحماية المراتب والوسائد بأغطية بلاستيكية أو غلاف مقاوم للعث.

• لا تدخني وابتعدي عن البيئات التي يدخن فيها الناس.