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ندوة مئوية البابا شنودة الثالث بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الأحد، 29 يناير 2023 08:39 م
ندوة مئوية البابا شنودة الثالث بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ندوة مئوية البابا شنودة الثالث بمعرض الكتاب
كتب: محمد الأحمدى

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يشهد معرض الكتاب الدولى، فعاليات ندوة مئوية سماحة البابا شنودة الثالث (مئوية الميلاد)؛ وذلك ضمن فعاليات "الصالون الثالث" فى رابع أيام المعرض. 
 
ويشارك في الندوة أحمد السرساوي مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، وصاحب كتاب "الأسطورة" الذي يتناول حياة البابا شنوده ومسيرته، والأنبا إرمياالأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وسكرتير قداسة البابا شنوده الثالث لسنوات طويلة، ويديرها الدكتور رامي عطا صالح.
 
جدير بالذكر أن مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث كان متحدثا دائما في معرض القاهرة للكتاب لعدة سنوات، حيث كان يقدم محاضرة ويتلقى أسئلة من الحضور ويجيب عنها وسط حضور جماهيري كبير.
 
وولد البابا شنودة الثالث باسم نظير جيد بقرية سلام فى محافظة أسيوط في 3 أغسطس عام 1923 ، دخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953حتى صارأسقفًا ‏للتعليم ، والتحق بجامعة فؤاد الأول، فى قسم التاريخ، وحصل على ‏الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947.‏
 
بعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية ‏الإكليريكية ، ثم دخل الخدمة العسكرية ضابطاً برتبة ملازم بالجيش، ورسم راهباً باسم (أنطونيوسالسرياني) في يوم السبت 18 يوليو ‏‏1954‏، ومن عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد ‏حوالى 7 أميال عن مبنى الدير‏.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا شنوده الثالث

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