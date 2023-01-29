اليوم السابع
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نجل رئيس البرازيل السابق: بولسونارو لا يخطط للعودة إلى البلاد ولا يخشى التحقيقات

الأحد، 29 يناير 2023 10:10 ص
نجل رئيس البرازيل السابق: بولسونارو لا يخطط للعودة إلى البلاد ولا يخشى التحقيقات رئيس البرازيل السابق
فاطمة شوقى

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قال فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق  جايير بولسونارو، إن والده لا يخطط للعودة إلى البرازيل ولا يقلق بشأن التحقيقات التى تم فتحها ضده منذ أن سافر إلى الولايات المتحدة.

وأضاف فلافيو ، عضو مجلس الشيوخ عن اليمين: "لا توجد توقعات لعودته، قد يكون ذلك غدًا ، وقد يكون في غضون ستة أشهر أو قد لا يعود أبدًا.. لا أعلم"، حسبما نقلت صحيفة فولها دى ساو باولو.

وأشارت الصحيفة إلى أن بولسونارو سافر 30 ديسمبر الماضى الى أورلاندو قبل تسليم الرئيس البرازيلى الجديد لولا دا سيلفا منصبه، ورغم  قوله إنه سيأخذ بضعة أيام إجازة، فإنه يدير تأشيرة جديدة ليتمكن من البقاء لفترة أطول في الولايات المتحدة.

وقال فلافيو للصحفين : "إنه لا يقلق من التحقيقات.. ألم تأخذوا إجازة من قبل يا رفاق؟".

وغادر بولسونارو البرازيل دون الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر ، التي فاز بها لولا ، ولم يكن حازما فى انتقاده  لمحاولة الانقلاب التي حاولها الآلاف من أتباعه في  8 يناير ، عندما اقتحموا مكاتب الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا.

وعندما سئل عن عودة السيدة الأولى السابقة ميشيل بولسونارو إلى البرازيل ، قال السناتور إنه لا يعرف من سيقيم مع والده في أورلاندو لكنه أضاف "إنهم بالتأكيد قريبون للغاية".

وقال أيضًا إن الزعيم اليميني المتطرف لا يخشى العودة إلى البرازيل لمواجهة التحقيقات التي فتحتها كل من المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الانتخابية العليا.

 

من بين التحقيقات الجديدة ، فتحت المحكمة العليا تحقيقا للتحقيق في مسؤوليته المحتملة فى انقلاب  8 يناير لمواصلة التشكيك في مصداقية نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل.

قال فلافيو بولسونارو: "لا يوجد خوف. ليس لديه أي مسؤولية عما حدث في البرازيل (في 8 يناير). إذا كان جالسًا على كرسي الرئاسة ، يمكنهم القول إنه سهل شيئًا لكنه لم يكن موجودًا".

وأضاف أنهم إذا أرادوا إلقاء اللوم على والده ، فسيتعين عليهم أيضًا إلقاء اللوم على لولا ، الذي كان يحكم البلاد وقت الهجمات ، وفى رأيه ، كان لديه الوقت لاتخاذ خطوات لمنعها وفشل في القيام بذلك.

وبحسب السناتور ، فإن المحامين الذين يمثلون زعيم اليمين المتطرف على علم بجميع التحقيقات ويعتبرون أنه "لا يوجد ما يورطه قانونًا"، مضيفا أن الهدوء يرجع إلى حقيقة أنه ليس من اختصاص المحاكم "إصدار حكم سياسي".

وأكد أن الرئيس السابق لا يحتاج للعودة إلى البرازيل لإجراء عملية جراحية جديدة في البطن بسبب مضاعفات الطعنة التي تعرض لها في 2018 ، على الرغم من أنه في أورلاندو اضطر للذهاب إلى المستشفى بشكل عاجل في بداية عام ، وأنه في هذا الوقت بصحة جيدة.


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