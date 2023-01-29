موعد ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، موضحة أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ أمس السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وأدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارة أن النتائج يتم رصدها وتقدير الدرجات من خلال الكنترولات على مستوى كل مديرية تعليمية على أن تعلن نتائج بعد اعتمادها من المحافظ المختص .

وأوضحت الوزارة أن الشهادة الإعدادية يتم اعتمادها من قبل المحافظات وتعلن إلكترونيا على مواقع المديريات والوزارة وتظهر أيضا فى المدار، مضيفة أن ودرجات الطالب فى الترم الأول مكملة للفصل الدراسي الثاني ويحسب مجموع كل ترم من 140 درجة باجمالى 280 درجة.

وشددت على أن الطالب يحتاج إلى كل درجة بامتحان الفصلين الدراسيين الأول والثانى بالشهادة الإعدادية من أجل تنسيق الثانوى العام والفنى، مشيرة إلى أن تنسيق الثانوى العام والفنى يتم احتسابه وفق مجموع درجات الطلاب.