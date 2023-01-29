منع صيانة سيارات النساء "دون محرم" في صنعاء

كتب- وكالات

رفضت ورشة إصلاح سيارات في صنعاء، استقبال أكاديمية يمنية قدمت إلى الورشة بهدف إجراء صيانة لسيارتها، وذلك بعد إصدار السلطات في المدينة أمراً يشترط "وجود محرم" في هكذا حالة.

ونقل موقع "العربية. نت"، عن الأستاذة المساعدة في كلية اللغات بجامعة صنعاء، أنجيلا أبو أصبع، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنها منعت من دخول ورشة لصيانة السيارات في شارع بيروت بصنعاء، بسبب عدم وجود محرم معها.

وأكدت أن حارس الورشة منعها من الدخول بذريعة عدم وجود "محرم"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أصدرتها قيادة المدينة بهذا الخصوص.

وذكرت أنها حاولت إقناع الحارس بأنها أكاديمية وأبوها مسافر وشقيقها في العمل، لكنه أصر على موقفه وأخرجها من المحل.

وختمت منشورها قائلة: "العالم يتنافس، يوصل الفضاء، واحنا نتنافس نوصل للوراء".

وفرضت سلطات المدينة حزمة من الإجراءات المتطرفة على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تصادر حريتهن وتضيق على حركتهن في الشوارع والأماكن العامة وأماكن العمل، بحسب موقع "نيوزيمن".

وكانت سلطات صنعاء قد أصدرت تعميماً مطلع العام 2021 بمنع النساء من السفر، وأضحت تطبقه بشكل خطير في الفترة الأخيرة، وسط استهجان متواصل من قبل النساء والمنظمات الحقوقية والمدنية التي تدعو إلى التوقف فورًا عن استهداف النساء وحضورهن في الحياة العامة.