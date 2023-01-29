مقتل 11 جنديا أوكرانيا فى قصف للقوات الروسية على موقعين بخيرسون

وذكر المصدر الروسي وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن القوات الروسية استهدفت مستودع ذخيرة أوكراني وأسفر القصف عن مقتل 8 جنود أوكرانيين وإصابة 4 آخرين، بينما أسفر قصف آخر لبطارية مضادة للطائرات عن مقتل 3 جنود وإصابة 2.

وكانت القوات الروسية قد قصفت أمس مستودعا للذخيرة تابع للقوات الأوكرانية قرب قرية تشيرنوبيفكا في مقاطعة خيرسون، ودمرت بطارية مضادة للطائرات من طراز "AN TPQ 36" قرب قرية نادنيبريانسكوي.