اليوم السابع
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مع اقتراب الذكرى الأولى للحرب..سوناك يتعهد لأوكرانيا بمساندتها مهما كان الأمر

الأحد، 29 يناير 2023 12:08 م
مع اقتراب الذكرى الأولى للحرب..سوناك يتعهد لأوكرانيا بمساندتها مهما كان الأمر ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك، قام بما وصفته بـ"التدخل المفاجىء" فى حرب أوكرانيا، حيث قال إن قلوب الشعب البريطانى مع أوكرانيا.

 

وأشاد سوناك بالشجاعة المستمرة للأوكرانيين. ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للصراع بين روسيا وأوكرانيا، كرر سوناك تعهده بأن تقف حكومة بريطانيا إلى جانب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.

 

 وجاء دعمه المتجدد لشعب أوكرانيا مع إرساله رسالة شخصية لسفير أوكرانيا، لكى يقوم بنقلها إلى الرئيس فلوديمير زيلينكسى وشعب أوكرانيا، وذلك خلال فعالية لجمع التبرعات فى الأكاديمية الملكية للفنون فى لندن.

 

 وتضمن المزاد صورة موقعة لسوناك مع زيلينسكى تبرع بها رئيس الوزراء البريطانى.

 

 وخلال كلمته فى هذا الحدث، قال سوناك: قلوب الشعب البريطانى مع الشعب الأوكرانى الشجاع وهو يناضل من أجل حريته. سوف نقف مع أوكرانيا مهم استغرق الأمر.

 

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا قد أعلنت الأسبوع الماضى أنهم ستسيران على درب بريطانيا فى إرسال دبابات إلى أوكرانيا فى خطوة يأمل قادة البلاد أن تكون بمثابة تغيير لقواعد اللعب فى الحرب.

 

 لكن فى خلال أيام، واجه الأوكرانيون هجمات صاروخية متسارعة من قبل روسيا.

 

وقال المسئولون الأوكرانيون إنهم يعتقدون أن الهجمات كانت ردا من موسكو على تزويد أوكرانيا بدبات ابرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية.

 

 وكان سوناك قد أكد التزامه تجاه أوكرانيا بعد أسابيع من دخوله داوننج ستريت الأسبوع الماضى عندما قام بزيارة غير معلنة إلى البلاد.

 

 


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