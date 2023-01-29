مطران إيبارشية الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك يفتتح مشغل رعيّة أمّ النّور بإمبابة

كتب: محمد الأحمدى

افتتح اليوم، الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، المشغل الجديد لرعية أم النور، بإمبابة، بعد تطويرة ورفع كفاءته، لتعليم الفتيات فن الخياطة، وإنتاج المفروشات الكنسيّة، والمذبح، وملابس الخدمة الكهنوتيّة.

وجاء هذا التّطوير بالتعاون مع مكتب خدمات التّنميّة بمُطرانيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف DSO، وبرعاية هيئة البعثة الباباويّة- كنيوا.

الجدير بالذكر أنّ المشغل هو أحد الخدمات الاجتماعيّة التي تقوم بها الرّعيّة.

تفقد البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، دار السيدة العذراء لكبار السن، التابعةلبطريركية الروم الكاثوليك، بمصر الجديدة.

وجاء ذلك بحضور الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، حيث اتطلع غبطته على كافة الخدمات، التي تقدمها الدار، كمااطمئن الأب البطريرك على أحوال جميع كبار السن، حيث تعرف على احتياجاتهم، مقدمًا لهم كلمات التشجيع والتعضيد.

وفي سياق متصل، زار صاحب الغبطة عيادات العذراء مريم الطاهرة، بمصر الجديدة، بحضور الأب رفيق جريش، حيث وقف غبطة البطريرك على سير الخدمةالطبية، بقيادة الدكتور وديع جاويش، مدير المركز الطبي.

الجدير بالذكر أن غبطة بطريرك الروم الكاثوليك كان قد عبر في كلتا الزيارتين عن امتنانه لجميع المجهودات المبذولة من قبل المسؤولين، متمنيًا لهم مسيرة مهنيةناجحة، مؤكدًا أهمية العمل بجد وإخلاص.

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى اليوم مسؤولي الأنشطة، والمؤسسات الخدمية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.