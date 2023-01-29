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مصرع 24 شخصا على الأقل بحادث سير فى بيرو

الأحد، 29 يناير 2023 02:08 ص
مصرع 24 شخصا على الأقل بحادث سير فى بيرو شرطة بيرو
كتب أحمد علوى

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لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم السبت، سقطت حافلتهم في منحدر لسبب غير معروف بعد بمنطقة بيورا شمال ليما عاصمة البيرو.

وقالت الشرطة إن عددا من الأشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات في إل ألتو ومانكورا.

وسقط خلال الحادث عدد من الركاب من النوافذ فيما علق آخرون داخل الحافلة التي كانت تقل 60 راكبا بينهم مواطنون من هايتي.

وكانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق بمصرع 25 راكبا على الأقل.

وغادرت الحافلة ليما نحو تومبيس الواقعة على الحدود مع الإكوادور، وانحرفت في منطقة غير مأهولة قرب بلدة أورغانوس على بعد نحو 260 كيلومترا عن وجهتها.

 

 
 
 

 


بيرو

الشرطة فى بيرو

حادث سير فى بيرو

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