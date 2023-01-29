مصرع 10 أطفال إثر غرق قارب فى بحيرة شمال غرب باكستان

كتب- وكالات

لقى عشرة أطفال مصرعهم، اليوم الأحد، نتيجة غرق قاربهم فى بحيرة شمال غرب باكستان، حسبما أفاد مسؤول أمنى محلي.

وقال الشرطى مير رؤوف فى تصريح لوكالة "فرانس برس" أن كل الضحايا الذين عثر عليهم فى بحيرة تاندا دام الواقعة فى إقليم خيبر بختونخوا، تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية.

وأضاف الشرطى أنه تم إنقاذ 11 طفلا، بينهم ستة فى حالة خطيرة.

وكان القارب يقل ما بين 20 و30 طالبا فى مدرسة قرآنية كانوا فى رحلة ميدانية.

وغالبا ما تشهد باكستان حوادث غرق جماعي، إذ غالبا ما تكون السفن فى حالة سيئة وتحمل فوق طاقتها، ما يتسبب فى سقوط الركاب.

ولا يعرف الكثير من الباكستانيين وخصوصا النساء السباحة، بسبب الأعراف المحافظة فى بلادهم.

وفى يوليو، قتلت 18 امرأة فى غرق قارب كان يقام عليه حفل زفاف فى نهر السند فى إقليم البنجاب.