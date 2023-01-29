مستوطنون يهاجمون قرية جالوت جنوب شرقى نابلس ويحرقون عددا من المركبات

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كلا من: جهاد هاني أبو هنية، وقصي أحمد داري، وعدي أحمد داري، ومحمد علي داري، ورامي ناصر محيسن، ومحمد صهيب عطون، وحذيفة إياد عطون، بعد أن داهمت منازلهم في أنحاء متفرقة من مدينة القدس.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، منزلا في بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لهدمه.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قد أقر، مساء أمس، إغلاق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" في القدس المحتلة الشهيد خيري علقم.

واستولت سلطات الاحتلال يوم أمس على منزل علقم، حيث قامت بإخلاء سكانه، واعتقال أفراد أسرته وأقاربه، وإغلاق جميع فتحات المنزل.

كما اقتلع مستوطنون، 200 غرسة زيتون، في أراضي قرية عقربا ومجدل بني فاضل، جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية "عقربا" صلاح جابر إن المستوطنين بعدما احرقوا ست مركبات الليلة الماضية في مجدل بني فاضل، اقدموا على اقتلاع 200 غرسة زيتون تعود لمواطنة من القرية ، وأتلف مستوطنون، الليلة الماضية، محاصيل زراعية في بيوت بلاستيكية في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية من القرية إن المستوطنين أتلفوا محاصيل زراعية في دفيئات بلاستيكية مساحتها دونم ونصف الدونم، تعود للمزارعين جمال أبو العايدة، وإبراهيم حربي دراغمة.

يذكر أن المستوطنين أغلقوا الليلة الماضية، مفترقات عدة في الأغوار الشمالية، واعتدوا على مركبات المواطنين.