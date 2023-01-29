مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فى القصر الرئاسى بأرمينيا.. صور

ينشر "اليوم السابع" صور استقبال الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، اليوم الأحد، للرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الرئاسي بالعاصمة يريفان.

وفور وصول الرئيس السيسي للقصر الرئاسي بدأت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وعقب ذلك صافح الرئيس السيسي كبار المسؤولين في أرمينيا، كما صافح الرئيس الأرميني كبار رجال الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أمس السبت إلى يريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، منذ استقلال أرمينيا.