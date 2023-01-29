مراسم استقبال الرئيس السيسى فى القصر الرئاسى بأرمينيا

وفور وصول الرئيس السيسي للقصر الرئاسي بدأت مراسم الاستقبال الرسمية ، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف .

وعقب ذلك صافح الرئيس السيسي كبار المسؤولين في أرمينيا ، كما صافح الرئيس الأرميني كبار رجال الدولة المصرية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أمس السبت إلى يريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، منذ استقلال أرمينيا.