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مراسم استقبال الرئيس السيسى فى القصر الرئاسى بأرمينيا

الأحد، 29 يناير 2023 08:59 ص
مراسم استقبال الرئيس السيسى فى القصر الرئاسى بأرمينيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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استقبل الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان ، اليوم الأحد ، الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الرئاسي بالعاصمة يريفان.

وفور وصول الرئيس السيسي للقصر الرئاسي بدأت مراسم الاستقبال الرسمية ، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف .

وعقب ذلك صافح الرئيس السيسي كبار المسؤولين في أرمينيا ، كما صافح الرئيس الأرميني كبار رجال الدولة المصرية .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أمس السبت إلى يريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، منذ استقلال أرمينيا.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسى

أرمينيا

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