مدير معرض البحرين الدولى للكتاب: معرض القاهرة يعود بالإيجاب على الجميع

وأضاف جاسم خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين منة الشرقاوي وبسنت الحسيني: "الحضور مميز هذا العام من كل جهة وبلد، أكثر من 50 دولة تشارك في المعرض هذا العام، وذلك أمر مميز للغاية".

وأكمل: "دائما يكون هناك ضيف شرف في معارض الكتب، وهذه السنة اختارت مصر الأردن كضيف شرف، واللغة العربية مهمة جدا، نتكلم عن أكثر من 11 مليون مفردة في اللغة العربية مقارنة بأي لغة أخرى، فاللغة الإنجليزية لا تتجاوز مفرداتها مليون مفردة، كما أننا تربينا على اللغة العربية حيث تعرف الناس بالثقافة الحقيقية".