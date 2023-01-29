محافظ أسوان: الإسراع بزراعة أشجار الظل والمثمرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

صرح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأنه فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجه الجهات المسئولة بالإسراع لزراعة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن أشجار الظل والمثمرة تضم نحو 12 صنفا من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء، والتى تم تسلمها طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى لتوريد 3,7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالى لعدد 20 محافظة.

وأشار، إلى أن زراعة هذه الأشجار يستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته أن يتم توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس وكليات الجامعة، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مناطق الظهير الصحراوى للمدن لزيادة فرص الظل فى أماكن انتظار وسائل النقل، وخاصة فى ظل الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف التى يتعرض لها المواطنين، بالإضافة إلى استخدامها كمصدات للرمال، ولترطيب الأجواء.

وشدد على ضرورة تنفيذ خطة التوزيع والزراعة داخل القرى والمدن من خلال اللجنة المُشكلة بإشراف من اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والتى تضم رؤساء المراكز والمدن ومسئولى البيئة والحدائق والمكتب الفنى والمخازن، علاوة على المديريات الخدمية.