محافظة الإسماعيلية تدعم النادي الإسماعيلي بـ 5 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، خلال بيان رسمى صادر عن محافظة الإسماعيلية عن تقديم المحافظة لدعم مالى للنادىالإسماعيلي بمبلغ 5 ملايين جنيه، لصرف مستحقات العاملين بالجهاز الإدارى (الموظفين والعمال) لمدة 6 أشهر مقبلة.

حيث تم عقد اجتماع لتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والنادى الإسماعيلى، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وسامى عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية (رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنادى الإسماعيلي)، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، والمدير المالى للنادى الإسماعيلى.

وأكد بشارة على تقديم كامل الدعم للنادى الإسماعيلى، من خلال التواصل الدائم مع كافة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة، ومتابعة الموقف بشكل دائم ومستمر، ومساندة النادى ماديًا خاصة فيما يتعلق بأجور العاملين بالنادى، لتحقيق الاستقرار الإدارى داخل النادى ومساعدة كافة أطراف المنظومة لتحقيق النجاح والخروج من تلك الأزمة سريعًا.

حيث تم تقديم دعم مالى من قبل يقدر ب 6مليون جنيه لصرف مستحقات العاملين على مدار عدة أشهر أيضًا.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، اتمنى التوفيق للنادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة، والخروج من تلك الكبوة بشكل سريع، والعودة لمكانته الطبيعية كأحد القلاع الكبرى فى الرياضة المصرية.

كما اتمنى التوفيق للَّجنة التى سيتم الإعلان عنها خلال ساعات من قبل وزارة الشباب والرياضة، لإدارة النادى الإسماعيلى حتى انتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادى خلال الفترة المقبلة.