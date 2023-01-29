أ ش أ

أصدر الدكتور رشاد محمد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن، قرارا بإنشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) وتكون قوات احتياط للقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحدد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عن القائد الأعلى.