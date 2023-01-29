ماذا يحدث بجسمك عند شرب القهوة خلال فترة الامتحانات لتبقى متيقظًا؟

كتبت فاطمة خليل

ماذا يحدث فى جسمك عند تناول القهوة بفترة الامتحانات لتبقى مستيقظًا؟ شرب القهوة بكميات كبيرة القهوة هي المنقذ للعديد من الطلاب أثناء الامتحانات، حيث يظل الطلاب مستيقظين لمدة أطول في الليل لإكمال المنهج والقهوة تساعدهم على البقاء متيقظين، فى هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث فى الجسم عند تناول القهوة بفترة الامتحانات لتبقى مستيقظًا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

القهوة آمنة للجسم فقط عندما يتم استهلاكها ضمن حدود محدودة، وشرب أكثر من 4 أكواب من القهوة في اليوم غير آمن للجسم.



الآثار الجانبية الشائعة الناتجة عن الاستهلاك المفرط للقهوة هي الصداع المستمر وغير المبرر. كما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب. احذر من محتوى السكر

بالنسبة لأولئك الذين يحبون أن تكون قهوتهم حلوة المذاق، يجب أن تضع في اعتبارك كمية السكر التي تتناولها مع كل كوب من القهوة.



لا تفرط في تناول السكر ربطت الدراسات تناول السكر بانخفاض الحالة المزاجية بصرف النظر عن هذا السكر المرتفع يمكن أن يسبب أيضًا العديد من المضاعفات الصحية على المدى الطويل.

قد يؤدي إلى انهيار الطاقة لاحقًا

لا شك أن القهوة تبقيك مستيقظًا طوال اليوم، لكن اندفاع الطاقة الذي توفره هو مجرد أمر مؤقت غالبًا ما يتم سداد الطاقة التي تقترضها أثناء الليل خلال النهار يُعرف أيضًا باسم تحطم الكافيين، ويحدث هذا عند تناول القهوة أثناء وقت النوم أو بإفراط يؤدي إلى التعب وصعوبة التركيز وتقلبات مزاجية متزايدة. الآثار الضارة للقهوة

القهوة أو الكافيين من أكثر المواد التي يتم تناولها شيوعًا ولهذه الطريقة آثار إيجابية وسلبية فالناس مدمنون على الكافيين لأنهم يريدون التخلص من مشاعرهم النفسية السلبية.

ومع ذلك، فإن ما لم يدركوه هو أن الكافيين يوفر راحة مؤقتة فهو يطلق الدوبامين والسيروتونين في الخلايا العصبية لدينا مما يساعد على استرخاء أجسامنا ولكن، الاستهلاك اليومي للقهوة قد يزعج دورة نومك، والجهاز الهضمي، ويقلل من الشهية، ويزعج جهاز المناعة، ويقلل من قوة تركيزك قد يؤثر هذا بالتالي على قدرة الشخص على القراءة، والوظائف المعرفية ، ويزيد من القلق، والتعب الصباحي.