مؤسسة بريد الجزائر تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الاسلامى

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر طابعا بريديا خلال أعمال اليوم الأول لمؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الاسلامى، والذي انطلق اليوم الأحد بالعاصمة الجزائرية، ومن المقرر أن يستمر لمدة يومين.

وأصدرت المؤسسة الطابع البريدي تخليدا للحدث، وذلك بحضور رئيسي المجلس الشعبي ومجلس الأمة.

وكانت قد انطلقت اليوم الاحد بالجزائر، الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون.

وتنعقد الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذى ينظمه البرلمان الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، وذلك بمشاركة مجلس النواب المصرى وعدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة.