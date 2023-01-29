كل ما تريد معرفته عن صيام الجلد من أجل العناية بالبشرة

كتبت إيناس البنا

العناية بالجلد دائمًا ما تكون في تطور ويجب عليك اتباع روتين العناية بالبشرة التي تناسبك بشكل أفضل، من أجل الحفاظ على صحة الجلد.

تأكد من اتباع نظام يعمل على الحفاظ على صحة بشرتك وهذا قد يعني روتينًا من ثلاث خطوات أو عدم وجود روتين على الإطلاق، في حين أن الأخير لا ينصح به، إلا أنه اختيار شخصي للفرد.

من فيتامين سي إلى النياسيناميد، أصبحت الكثير من المكونات شائعة في صناعة العناية بالبشرة، التي بدأ الناس في دمجها في روتين العناية بالبشرة الخاص بهم وهذا أيضًا يحقق نتائج رائعة.

ومع ذلك، فإن استخدام العديد من المنتجات يمكن أن يجعل بشرتك تفرط في الجلد وقد تحتاج إلى التخلص من السموم الجلدية، نتحدث فيما يلى عما يعرف باسم، صيام الجلد للحفاظ على البشرة.

ما هو صيام الجلد؟

صيام الجلد وفقا لموقع "onlymyhealth" هو في الأساس ممارسة تتخطى فيها منتجات العناية بالبشرة وتمنح بشرتك استراحة للراحة والراحة من تلقاء نفسها، يمنح هذا بشرتك الفرصة للعمل بشكل طبيعي وإصلاح الضرر من تلقاء نفسها، يساعد هذا أيضًا بشرتك على طرد السموم من الجلد.

صيام الجلد هو اتجاه جديد، قاعدة هذا النظام هي أنك لا تستخدم أي شيء على بشرتك لبضعة أيام وهذا يساعد بشرتك على الإصلاح، في كثير من الأحيان ، قد يؤثر استخدام بعض منتجات العناية بالبشرة على بشرتك ، ومع ذلك ، قد لا تلاحظ الآثار السيئة لها حتى تتوقف عن استخدامها. وبالتالي ، يمكنك أيضًا استخدام هذا كوسيلة للتخلص من المنتجات من روتين العناية بالبشرة التي قد تضر بشرتك.

ومع ذلك ، فإن صيام الجلد لا تعني أيضًا أنك تحذف جميع منتجات العناية بالبشرة تمامًا من روتينك، يُنصح باستخدام واقي الشمس الخاص بك في جميع الأوقات لأن أضرار أشعة الشمس يمكن أن تكون ضارة ، وبالتالي فإن تخطي واقي الشمس يعد أمرًا محظورًا.

هل يجب أن تمارس صيام الجلد؟

هذا خيار يجب على الفرد اتخاذه، ومع ذلك، لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مثل حب الشباب الهرموني والأكزيما والكلف وغيرها. لكن بالنسبة للآخرين ، قد ترغب في منح بشرتك قسطًا من الراحة والسماح لها بالشفاء من تلقاء نفسها، سيساعدك أيضًا على الابتعاد عن جميع منتجات العناية بالبشرة التي كنت تستخدمها، إنه شيء يمكنك تجربته، ومع ذلك لا يوجد دليل علمي على حقيقة ما إذا كان يعمل بالفعل.