اليوم السابع
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لخريجى الحقوق والشرطة..

قضايا الدولة تتيح التقديم إلكترونيا لوظيفة مندوب مساعد لليوم الثانى

الأحد، 29 يناير 2023 02:50 م
قضايا الدولة تتيح التقديم إلكترونيا لوظيفة مندوب مساعد لليوم الثانى هيئة قضايا الدولة- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي - أحمد إسماعيل

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استقبلت هيئة قضايا الدولة اليوم، طلبات خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، وذلك إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للهيئة، وذلك بداية من أمس السبت، وحتى 16 فبراير.
 
وتضمن إعلان وظيفة هيئة قضايا الدولة، إتاحة التقديم إلكترونيا للطلبة، عبر الموقع www.sla.gov.eg، خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير المقبل، وحددت هيئة قضايا الدولة الخطوات والمواعيد التى يمكن التقديم فيها إلكترونيا وهى:
 
1- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح، وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
2- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
 
3- تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 18 فبراير إلى يوم الخميس 13 مارس طبقا للجدول الذى يتم نشره على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.
 
ونبهت الهيئة، أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى يتم تقديمها بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوغاة للشروط والمستندات المطلوبة، علما بأن جميع اصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
 
يذكر أن هيئة قضايا الدولة، حددت عدد من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:
 
1 - ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
 
2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
 
3 - يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.
 
4 - تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.
 
5- تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التى تحددها الهيئة.

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