فتح باب التقديم للتدريب المهنى المجانى على "الطاقة الشمسية" فى أسوان اليوم

كتبت – مرام محمد

تبدأ مديرية القوى العاملة ب محافظة أسوان ، اليوم الأحد، تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بدورتي التدريب المهني على الطاقة الشمسية في المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الدورات التدريبية.

-يأتي التدريب في إطار التعاون بين مديرية القوى العاملة بأسوان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP.

-يستهدف تدريب الشباب من الجنسين وذوي الهمم وتأهيلهم لسوق العمل خاصة على "الطاقة الشمسية".

-تعقد الدورات التدريبية بمركزي تدريب المحمودية وكلبشة في أسوان.

-مدة الدورة 26 يوما تدريبيا مجانيا بمركز التدريب المهني (المحمودية - كلبشة).

-يمنح المتدربين في نهاية الدورة شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي.

-يمنح المتدربين بدل انتقال نقدي يومي قدره (40 جنيهاً)، تُصرف في نهاية الدورة التدريبية.

-يمنح المتدرب وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وتأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.

-يشترط للتقديم للدورة، الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، وحُسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، وألا يزيد السن عن 35 سنة.

-التقديم "أونلاين" عبر موقع الوزارة https://trmom.manpower.gov.eg/

أو بمقر ديوان مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان: كورنيش النيل - مجمع المصالح الحكومية رقم 1 – أسوان من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً.

-تعقد مقابلات الاختيار بمقر ديوان مديرية القوى العاملة بأسوان.