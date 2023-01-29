غيوم وسرعة رياح.. تحول مفاجئ فى حالة الطقس بدمياط.. صور

تشهد محافظة دمياط الان تحولا مفاجئا فى حالة الطقس، فقد سيطر الغيوم على سماء المحافظة، إضافة إلى ارتفاع سرعة الرياح بشكل ملحوظ، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، مع توقعات بتساقط أمطار خلال الساعات المقبلة ببعض مناطق المحافظة.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت خلال الأيام الماضية استقرارا نسبيا فى حالة الطقس، ويسود طقسا بارد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء المحافظة، إضافة إلى ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعداد المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس.

واضافت محافظ دمياط أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف اولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين للتعامل الفورى معها.

وفى سياق متصل قامت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بدمياط، بنشر معداتها بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن تزويدها بالفرق المدربة للتعامل بشكل مع تراكمات مياه الأمطار، كما قامت الوحدات المحلية داخل المحافظة بتكثيف حملات تطهير بالوعات مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة د، فضلا عن تشكيل لجان لمتابعة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المدينة.

واعلنت هيئة ميناء دمياط عن استمرار العمل داخل الهيئة بشكل طبيعى دون توقف، والتى شهدت اليوم تداول لسفن البضائع والحاويات دون تأثر بحالة الطقس داخل المحافظة، كما استمرت رحلات الصيد بمدينة عزبة البرج وكلك العمل داخل بوغاز المدينة.

كما قامت إدارة مرور دمياط بتكثيف حملاتها بشأن تحقيق السيولة المرورية خاصة بالمناطق التى ستشهد اعمال تطوير داخل مدن وقرى دمياط تحسبا لأية طوارئ تحدث جراء تغيرات حالة الطقس.