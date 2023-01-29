عناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة الدماغ وتؤخر الشيخوخة.. أبرزها القمح الكامل

كتبت إيناس البنا

يُعرف المخ بالعضو الرئيسي في الجسم لسبب ما - فهو يتحكم حرفيًا في جميع الوظائف من الأكل إلى التنفس إلى النوم وحتى العواطف، لذلك عندما يعاني من التهاب مزمن، قد يصاب الجسم بأمراض.

ومثل أي جانب آخر من جوانب الصحة، يمكن أن تحصل قوة الدماغ أيضًا على تعزيز إذا تناول المرء النوع الصحيح من الطعام غذاء.

وفقا لموقع "timesnownews "يمكن للأطعمة التي نأكلها أن يكون لها تأثير كبير على بنية وصحة أدمغتنا، لذا فإن تناول حمية مقوية للدماغ يمكن أن تدعم وظائف المخ على المدى القصير والطويل وتحسين المهام العقلية، مثل الذاكرة والتركيز".

قائمة أفضل العناصر الغذائية التي يمكن أن تعمل معجزات لتعزيز صحة الدماغ:

القمح الكامل

القمح هو مصدر غني لليسيثين المعروف بتعزيز صحة الدماغ.

المكسرات

مثل اللوز والجوز مع أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين E لا تعمل على تحسين صحة الجلد والقلب والشعر فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين صحة الدماغ.

البرتقال

غني بفيتامين C الذي يمكن أن يعزز المناعة بشكل طبيعي - لكنه غني أيضًا بالكولين ، وهو عنصر غذائي يساعد على تحسين الذاكرة مع تغذية الجهاز العصبي أيضًا.

الأفوكادو

مصدر غني آخر لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه لها القدرة على منع الالتهاب مع تعزيز الذاكرة وتأخير التدهور المعرفي.

بصرف النظر ما يلي كأطعمة صديقة للدماغ:

صفار البيض

كل الحبوب

ألبان

البابونج

بصرف النظر عن هذه، يمكن لبعض أعشاب الايورفيدا أيضًا تحسين الوظيفة الإدراكية مع تأخير فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.