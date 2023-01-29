عقد مؤتمر البرلمانيات المسلمات بالجزائر تمهيدا لاجتماع مجالس منظمة التعاون الإسلامى

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

انعقد المؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، في إطار الاجتماعات التمهيدية للدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتضمن جدول الأعمال فتح نقاش حول موضوع حماية المرأة المسلمة والطفل خاصة في البلدان التي تعرف نزاعات وتوترات، كما تطرقت المشاركات في المؤتمر إلى موضوع قدرات النساء في حل المشاكل والنزاعات المحلية والإقليمية

يذكر أن دولة الجزائر، تفتتح الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، ويستمر لمدة يومين.

تنعقد الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذى ينظمه البرلمان الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، وذلك بمشاركة مجلس النواب المصرى وعدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة.