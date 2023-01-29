اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 يناير 2023 11:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

عقد مؤتمر البرلمانيات المسلمات بالجزائر تمهيدا لاجتماع مجالس منظمة التعاون الإسلامى

الأحد، 29 يناير 2023 10:31 ص
عقد مؤتمر البرلمانيات المسلمات بالجزائر تمهيدا لاجتماع مجالس منظمة التعاون الإسلامى البرلمان الجزائرى - صورة أرشيفية
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بيشوى-رمزى
انعقد المؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، في إطار الاجتماعات التمهيدية للدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
 
وتضمن جدول الأعمال فتح نقاش حول موضوع حماية المرأة المسلمة والطفل خاصة في البلدان التي تعرف نزاعات وتوترات، كما تطرقت المشاركات في المؤتمر إلى موضوع قدرات النساء في حل المشاكل والنزاعات المحلية والإقليمية 
 
يذكر أن دولة الجزائر، تفتتح الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، ويستمر لمدة يومين.             
 
تنعقد الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذى ينظمه البرلمان الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، وذلك بمشاركة مجلس النواب المصرى وعدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة.
 
 

الجزائر

منظمة التعاون الاسلامي

البرلمانيات المسلمات

برلمان الجزائر

عبد المجيد تبون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة