عضو لجان المقاومة المستقلة بالسودان: لابد من سماع رأى الجميع فى الاتفاق الإطارى

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال حسين عبد الله آدم، عضو لجان المقاومة المستقلة داخل السودان، إن الثوار المستقلون في السودان يضم الشباب بشكل كبير، متابعا: "الأحزاب الأربعة التي وقعت على الاتفاق الإطاري ليس فيهم ممثل شباب الثوار.. ولكن أحزاب موقعة على الاتفاق الإطاري ليس لديها قاعدة شعبية.. وهم أقل من عدد الثوار.. ونحن نتفق أنه خطوة للأمام ونحن شاركنا في الثورة السودانية من 2018.. وهذه أحزاب كانت تقدم طلبات إلى نظام البشير ونحن في الشارع من 2015.. وبعض الأحزاب تحظي بدعم دولي ولا تمثل الشعب".

وأضاف خلال حواره في قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي جمال عنايت: "نحن في الشارع منذ سنوات.. وهناك حالة استعلاء من هؤلاء الذين يديرون ملف الاتفاق الإطاري.. والخروج من الأزمة الحالية يحتاج إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية.. والاتفاق الإطاري مخرج للأزمة ولكن لابد من التعديل.. ولكن تم تجاهلنا فيه".

وأكمل: "الأحزاب والعسكريون يتفقون معا ويقصون الثوار.. وهناك إقصاء وتعالي على الثوار.. والإقصاء أدخل السودان في أزمة كبيرة.. ونحن كنا ضد المؤتمر الوطني.. ومن حق أي سوداني المشاركة في الاتفاق الإطاري.. والخلاف الدائم هو الفترة الانتقالية ولابد من رأي الجميع داخل السودان".