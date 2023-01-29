ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بسوهاج.. صور

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة ان نقاط المتابعة والرصد تتابع تحرك بقعة السولار، كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام ماخذ محطة مياه طهطا السطحية وشطورة السطحية بمركز طهطا والسكساكا بمركز طما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أى آثار لبقعة السولار امام ماخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والرى والمسطحات المائية هذا بالاضافة الى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب باسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.