ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بسوهاج.. صور

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم الأحد، ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بمركز المراغة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف انه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز المراغة وتم إغلاق ماخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين وأنه عقب انتهاء آثار بقعة السولار من امام ماخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة .
وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة ان نقاط المتابعة والرصد تتابع تحرك بقعة السولار، كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام ماخذ محطة مياه طهطا السطحية وشطورة السطحية بمركز طهطا والسكساكا بمركز طما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أى آثار لبقعة السولار امام ماخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.
ومن الجدير بالذكر أنه تم إخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والرى والمسطحات المائية هذا بالاضافة الى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب باسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.
ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة (1)
ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة (2)
ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة (3)
ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة (4)
ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة (5)
ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة (6)
ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة (7)
ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة (8)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة